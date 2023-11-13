МИД КНР прокомментировал предстоящую поездку Си Цзиньпина в США

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД Китая в пятницу прокомментировал предстоящую поездку председателя КНР Си Цзиньпина в США по приглашению президента США Джо Байдена для проведения китайско-американской встречи на высшем уровне и участия в 30-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/.