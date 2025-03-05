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Царьград

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В Роспотребнадзоре поддержали увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах

В Роспотребнадзоре поддержали увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах

Роспотребнадзор поддержал предложение жестче штрафовать за антисанитарию в квартирах.Штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в жилых и общественных помещениях могут существенно вырасти.

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