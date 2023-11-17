Хороший клиент — счастливый клиент

Спикеры: Екатерина Богдан, генеральный директор «Экран» (модератор); Артем Паулкин, операционный директор направления Brandformace Perfluence; Евгения Казакова, операционный директор Perfluence; Александр Смирнов, вице-президент по цифровому маркетингу ВТБ; Сергей Ефимов, директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution; Галина Зинькович, директор по продажам Vinex Media; Антон Афанасьев, директор по маркетингу X5 ID (X5 Group); Яна Лютаревич, директор по маркетингу Divan.
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