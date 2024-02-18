Замкомандующего 18-й армии скончался в госпитале Севастополя

В Дагестане его смерть назвали невосполнимой утратой.фото: t.me/op_rd7--> Заместитель командующего 18-й армии гвардии полковник Магомед Магомеджанов умер в госпитале в Севастополе от полученных на спецоперации ранений, сообщила Общественная палата Дагестана.
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