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Софья Шевченко: «В МГУ я поступила на продюсера, в ГИТИСе учусь на постановщика. Мне кажется, если совместить эти две стези, можно делать очень качественный продукт»

Бывшая фигуристка Софья Шевченко, выступавшая в танцах на льду с Игорем Еременко, рассказала, как совмещает учебу в МГУ и ГИТИСе с тренерской работой.

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