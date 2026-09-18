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Путин: свыше трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года

Путин: свыше трети аэропортов в России должны быть модернизированы до 2030 года

В России более трети всех аэропортов должны быть модернизированы в период до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

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