Мужская красота стала важнее. У ученых спросили, почему

Н

НС

На днях тут рассказали одну давнюю историю: Вернулся парень со службы - десантник он, Афган прошёл. В разных переделках побывал. Ну понятно - парень крепкий. Приехал он в родную деревню в этаком модном пуховике. Увидела его девочка 12-и лет и решила для себя - именно таким должен быть её будущий муж! Он поначалу и внимания-то не обратил - ну бегает девочка с большими бантами, смотрит как он с братом и отцом дом строит. А она всё через забор заглядывала. Когда её исполнилось 19, она вышла за него замуж. Вот счастливо живут, двое сыновей у них.