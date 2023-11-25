Мужская красота стала важнее. У ученых спросили, почему

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 482 подписчика

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
БАБСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОДНАКО влияет и на всё общество.
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12 час.
Н
НС
На днях тут рассказали одну давнюю историю:   Вернулся парень со службы - десантник он,  Афган прошёл. В разных переделках побывал. Ну понятно - парень крепкий. Приехал он в родную деревню в этаком модном пуховике. Увидела его девочка 12-и лет и решила для себя - именно таким должен быть её будущий муж!  Он поначалу и внимания-то не обратил - ну бегает девочка с большими бантами, смотрит как он с братом и отцом дом строит. А она всё через забор заглядывала. Когда её исполнилось 19, она вышла за него замуж.  Вот счастливо живут, двое сыновей у них.
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10 час.

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