«Русский народ поймет». Почему СВО не закончится взятием Донбасса

Европа, не скрываясь, готовятся к куда более масштабному противостоянию, чем украинское. Военкор Тимофей Ермаков рассказывает RTVI, почему падение городов Донбасса не приблизит окончание боевых действий, к чему приведут разговоры о блокаде Калининграда и для чего гражданам уже сейчас нужно осваивать военные специальности и тактическую медицину.
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