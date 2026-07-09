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Телеканал RTVI

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«Русский народ поймет». Почему СВО не закончится взятием Донбасса

«Русский народ поймет». Почему СВО не закончится взятием Донбасса

Европа, не скрываясь, готовятся к куда более масштабному противостоянию, чем украинское. Военкор Тимофей Ермаков рассказывает RTVI, почему падение городов Донбасса не приблизит окончание боевых действий, к чему приведут разговоры о блокаде Калининграда и для чего гражданам уже сейчас нужно осваивать военные специальности и тактическую медицину.

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