При атаке украинских дронов на Белгород молодому человеку оторвало руку Сегодня поздним вечером в административном центре Белгородской области гремели взрывы.
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При атаке украинских дронов на Белгород молодому человеку оторвало руку Сегодня поздним вечером в административном центре Белгородской области гремели взрывы.
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