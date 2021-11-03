Директор МХАТ имени Горького Кехман примет решение по спектаклю с Бузовой после его просмотра

Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман намерен сам посмотреть спектакль «Чудесный грузин» с участием поющей телеведущей Ольги Бузовой, перенесенный на неопределенный срок.
Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман намерен сам посмотреть спектакль «Чудесный грузин» с участием поющей телеведущей Ольги Бузовой, перенесенный на неопределенный срок.
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