Dooralei

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Директор МХАТ имени Горького Кехман примет решение по спектаклю с Бузовой после его просмотра

Директор МХАТ имени Горького Кехман примет решение по спектаклю с Бузовой после его просмотра

Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман намерен сам посмотреть спектакль «Чудесный грузин» с участием поющей телеведущей Ольги Бузовой, перенесенный на неопределенный срок.

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Михаил
Ему не жалко своего в пустую потраченного времени.

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