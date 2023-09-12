Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже находится в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Песков заявил о прибытии Ким Чен Ына в Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
А разве это не государственный визит?! Странное дело, - лидера страны, который впервые приезжает в нашу страну для налаживания дружеских и стратегических отношений между государствами,встречает не лидер нашей страны, а какой-то там Козлов (хоть и министр...) Как-то неловко за русских.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии