Песков заявил о прибытии Ким Чен Ына в Россию

Анфиса Иванова

А разве это не государственный визит?! Странное дело, - лидера страны, который впервые приезжает в нашу страну для налаживания дружеских и стратегических отношений между государствами,встречает не лидер нашей страны, а какой-то там Козлов (хоть и министр...) Как-то неловко за русских.