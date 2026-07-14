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12 пешеходных мостов, от которых захватывает дух

12 пешеходных мостов, от которых захватывает дух

Пешеходные мосты — это не просто способ перебраться с одного берега на другой. Некоторые из них превратились в настоящие произведения искусства и инженерной мысли, с которых открываются захватывающие панорамы.

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