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Нетаньяху: Израиль не получал предложений об освобождении четырех заложников

Нетаньяху: Израиль не получал предложений об освобождении четырех заложников

REUTERS/Mike Segar Израилю не представили предложение об освобождении четырех удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на двухдневное прекращение огня в анклаве, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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