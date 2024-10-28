Нетаньяху: Израиль не получал предложений об освобождении четырех заложников

REUTERS/Mike Segar Израилю не представили предложение об освобождении четырех удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на двухдневное прекращение огня в анклаве, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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