Новичок РПЛ подписал воспитанника «Реала», «Зенит» готов продать игрока сборной Бразилии. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в России«Родина» арендовала 20-летнего полузащитника «Локомотива»fclm.ruМосковская «Родина» взяла в аренду 20-летнего полузащитника столичного «Локомотива» Арсения Гердта, сообщает пресс-служба железнодорожников.
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