Как в России воспитать инженерную элиту

Источник - myseldon.com Куда податься молодёжи Подрастающие поколения сейчас нарасхват, как никогда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Ход предсказуемы...
- Сны министра Крав...
- Ирина Роднина: «З...
Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. При кривом рынке и система кривая. И всё это болтовнёй и останется, если до сих пор преподаватели в бедности и не в почёте, а ведь с них всё начинается в жизни