БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как в России воспитать инженерную элиту

Как в России воспитать инженерную элиту

Источник - myseldon.com Куда податься молодёжи Подрастающие поколения сейчас нарасхват, как никогда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmei

Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. При кривом рынке и система кривая. И всё это болтовнёй и останется, если до сих пор преподаватели в бедности и не в почёте, а ведь с них всё начинается в жизни