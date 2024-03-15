Оружейные заводы Rheinmetall названы законной целью для ВС РФ

Военный эксперт Олег Фаличев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что военные заводы Rheinmetall, строительство четырех из которых было анонсировано генеральным директором компании Армином Паппергером, станут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии