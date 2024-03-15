Оружейные заводы Rheinmetall названы законной целью для ВС РФ

Военный эксперт Олег Фаличев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что военные заводы Rheinmetall, строительство четырех из которых было анонсировано генеральным директором компании Армином Паппергером, станут законной целью для Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).