В России изменятся условия сдачи экзамена на права в 2027 году

В России с 1 марта 2027 года изменятся условия сдачи теоретического экзамена на водительские права. Об этом сообщил автоэксперт Александр Холодов.
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