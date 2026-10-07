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В России изменятся условия сдачи экзамена на права в 2027 году

В России изменятся условия сдачи экзамена на права в 2027 году

В России с 1 марта 2027 года изменятся условия сдачи теоретического экзамена на водительские права. Об этом сообщил автоэксперт Александр Холодов.

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