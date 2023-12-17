В Крынках российские бойцы засекли англоязычных наемников

Согласно информации канала “Военный обозреватель” в Telegram, российские военные обнаружили присутствие англоязычных наемников в Крынках на левом берегу Днепра, где украинские морпехи сталкиваются с трудностями при попытках удержания с большими потерями небольшого плацдарма.
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