В Крынках российские бойцы засекли англоязычных наемников

Согласно информации канала “Военный обозреватель” в Telegram, российские военные обнаружили присутствие англоязычных наемников в Крынках на левом берегу Днепра, где украинские морпехи сталкиваются с трудностями при попытках удержания с большими потерями небольшого плацдарма.