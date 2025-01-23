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Дуда собрался побеждать Россию без парада на Красной площади

Дуда собрался побеждать Россию без парада на Красной площади

Главное – сделать так, чтобы успех России на Украине не был оглушительным, вне зависимости от того, насколько продвинутся русские войска.

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Комментарии
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ВераВерная
Уже отбрехиваться нечем, несут сами не знают чего. Клоуны политические.
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18 час.
Юрий Золотарев
Дуда! Сам-то понял, о чём дудишь?
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15 час.
Ваша Светлость
Дуда, дурак чтоль? Парад будет обязательно и тебя, козла, проведут по Красной Площади в наручниках и под конвоем! Готовься, пся крев!
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14 час.

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