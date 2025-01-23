Главное – сделать так, чтобы успех России на Украине не был оглушительным, вне зависимости от того, насколько продвинутся русские войска.
Дуда собрался побеждать Россию без парада на Красной площади
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Уже отбрехиваться нечем, несут сами не знают чего. Клоуны политические.
Ответить
18 час.
Юрий Золотарев
Дуда! Сам-то понял, о чём дудишь?
Ответить
15 час.
Ваша Светлость
Дуда, дурак чтоль? Парад будет обязательно и тебя, козла, проведут по Красной Площади в наручниках и под конвоем! Готовься, пся крев!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии