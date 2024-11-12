Европа хочет перетянуть войну на свою территорию, заявил Медведев

После победы Трампа у европейских лидеров началось обострение осенних милитаристских настроений. Их цель — привести конфликт с Россией в необратимую стадию, заявил зампред Севбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
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