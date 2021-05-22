Усман: «Макгрегор уже не тот. Теперь он рядовой боец»

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор давно утратил статус топового бойца промоушена.
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