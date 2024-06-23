"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

владимир бандышевский Не давать возможности выступать может только власть,странно рассуждаете,если дали сцену,значит нет вопросов у власти к этому персонажу,а идут на них почти такие же,чуть придави и полезет из них то же дерьмо,большая часть людей может и не знает кто это,молодежь на иждивении да различные тусовки при деньгах,кто может себе позволить билет купить,сами все направления в жизни попутали,теперь гневные статьи пишете

владимир бандышевский Сами можете посчитать кого больше,интернет любителей Родины и интернет -патриотов или тех кто статьи не пишет ,а делает молча свое дело и патриотизм это естественное состояние этих людей и у них вызывает удивление,если их называют патриотами,потому как по другому они не научены,а остальных где учили?