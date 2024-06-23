Удивительная у нас страна. Нас называют "кровавым тоталитарным Мордором", но у нас, глядишь, то там Меладзе в предвкушении миллионных гонораров в столичном ресторане обедает, то сям некий рэпер, расшаркивавшийся перед Украиной, полные залы собирает.
"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?
Комментарии
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владимир бандышевский
Не давать возможности выступать может только власть,странно рассуждаете,если дали сцену,значит нет вопросов у власти к этому персонажу,а идут на них почти такие же,чуть придави и полезет из них то же дерьмо,большая часть людей может и не знает кто это,молодежь на иждивении да различные тусовки при деньгах,кто может себе позволить билет купить,сами все направления в жизни попутали,теперь гневные статьи пишете
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53 мин.
владимир бандышевский
Сами можете посчитать кого больше,интернет любителей Родины и интернет -патриотов или тех кто статьи не пишет ,а делает молча свое дело и патриотизм это естественное состояние этих людей и у них вызывает удивление,если их называют патриотами,потому как по другому они не научены,а остальных где учили?
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45 мин.
Анатолий протасевич
и пока в спецслужбах сидят приверженцы Ельцена -ждать ничего путного нам не сулит-всю эту шушеру взять за загривок и отправить на лесоразработки -в крайнем случае на передовую в окопы.
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5 мин.
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