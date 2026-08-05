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Бородай: выступления Залужного об украинском ВПК являются борьбой с Зеленским

В среду вечером член Государственной Думы Российской Федерации Александр Бородай усмотрел в недавних выступлениях руководителя дипломатической миссии Киева в Соединённом Королевстве Валерия Залужного о ВПК державы признаки борьбы за власть с Владимиром Зеленским.

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