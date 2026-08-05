В среду вечером член Государственной Думы Российской Федерации Александр Бородай усмотрел в недавних выступлениях руководителя дипломатической миссии Киева в Соединённом Королевстве Валерия Залужного о ВПК державы признаки борьбы за власть с Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии