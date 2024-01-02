В бундестаге призвали как можно скорее поставить Киеву Taurus

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января в интервью новостному порталу t-online обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus.
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