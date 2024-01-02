В бундестаге призвали как можно скорее поставить Киеву Taurus

Сергей Oблезов

Чтобы эти призывы не звучали, надо развалить здание Бундестага. В выходной день шарахнуть, ракета сбилась с курса, извиниться! И больше они призывать ни к чему не будут! И быстрей Шольца выгонят им нужен ускоритель!