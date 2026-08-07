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«Мальчики нас встретили»: бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей Константиновки

«Мальчики нас встретили»: бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей Константиновки

  Наши парни спасли мирных жителей в Константиновке. В освобождённой Константиновке Донецкой Народной Республики российские бойцы 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали двух мирных жителей — пожилую женщину и её соседа.

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