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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отразил 21 из 22 бросков «Чикаго» и одержал 16-ю победу в сезоне

«Рейнджерс» одержали победу со счетом 4:1. В 24 матчах в этом сезоне у Шестеркина 16 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,75.

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