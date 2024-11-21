Премьер-министр Польши объявляет о перезагрузке отношений с Украиной Премьер Польши сообщил, что провел беседу с главой украинского режима.
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Премьер-министр Польши объявляет о перезагрузке отношений с Украиной Премьер Польши сообщил, что провел беседу с главой украинского режима.
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