«Шахтерам расскажи про свои страдания». Лариса Долина разозлила россиян жалобами на тяжелую жизнь

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Olga

Тяжело Долиной быть певицей? Зачем на сцену выходит? В свои 69 лет пенсионерка Долина давно могла бы заслуженно отдыхать от сцены. Кто её заставляет в таком пожилом возрасте работать? Не хочет жить на одну пенсию? Так бы и сказала. Зачем тогда ныть о "тяжёлой судьбе" артистов?