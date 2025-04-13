В соцсетях разлетелось видео, котором знаменитая эстрадная певица делится наболевшим. По мнению Ларисы Александровны, публика недооценивает труд артистов, не догадывается о тяготах закулисной жизни, а видит лишь мишуру, овации и море цветов.
«Шахтерам расскажи про свои страдания». Лариса Долина разозлила россиян жалобами на тяжелую жизнь
Комментарии
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Ирина Черных
Чего только не придумают эти артисты)
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17 час.
O
Olga
Тяжело Долиной быть певицей? Зачем на сцену выходит? В свои 69 лет пенсионерка Долина давно могла бы заслуженно отдыхать от сцены. Кто её заставляет в таком пожилом возрасте работать? Не хочет жить на одну пенсию? Так бы и сказала. Зачем тогда ныть о "тяжёлой судьбе" артистов?
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16 час.
Добрый Кот
Нужен закон, чтобы звание народного артиста подтверждали ежегодно на концертах. Хрен бы долина смогла бы подтвердить свой статус народной артистки.
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12 час.
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