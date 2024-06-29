Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла

Пиндос как "главный светоч" демократии как то нешибко не переживает о том, что смерть для преступников существует. И не горит желанием ее отменить. И жег всяких на электростуле до недавнего прошлого. Очень гуманно и бережно.

ВМ

Владимир Минаков

В Белоруссии однажды террористы устроили взрыв в метро. Погибли мирные люди. Финал - их поймали, был суд и расстрел. Желающих получить такое наказание больше не появилось. Россия уверенно шла в состав ЕС, принимая по их наставлениям гуманные законы. Теперь украл миллиард - откупился за сотню миллионов, остальное - для "нищей" жизни за бугром... Убил десятки людей - сел на содержание налогоплательщиуов, родственников жертвы, в казённый дом. А потом и на УДО прошение напишет. Наказание должно быть соразмерное преступлению, иначе не вызывает оторопь и страх за собственную жизнь при совершении тяжких преступлений.