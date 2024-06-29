Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла

Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла

Avia.pro - СМИ И вот опять наша жизнь развернулась на столько градусов, что циркуль бы сломался.

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Комментарии
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Silver Kont
Давно пора вернуть! А то вольно себя чувствуют маньяки, казнокрады, изменники Родины, зажравшиеся чинуши... Пуля в затылок - и справедливость восторжествовала...
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9 час.
Игорь Василевский
Пиндос как &quot;главный светоч&quot; демократии как то нешибко не переживает о том, что смерть для преступников существует. И не горит желанием ее отменить. И жег всяких на электростуле до недавнего прошлого. Очень гуманно и бережно.
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8 час.
ВМ
Владимир Минаков
В Белоруссии однажды террористы устроили взрыв в метро. Погибли мирные люди. Финал - их поймали, был суд и расстрел. Желающих получить такое наказание больше не появилось. Россия уверенно шла в состав ЕС, принимая по их наставлениям гуманные законы.  Теперь украл миллиард - откупился за сотню миллионов, остальное - для &quot;нищей&quot; жизни за бугром... Убил десятки людей - сел на содержание налогоплательщиуов, родственников жертвы, в казённый дом. А потом и на УДО прошение напишет. Наказание должно быть соразмерное преступлению, иначе не вызывает оторопь и страх за собственную жизнь при совершении тяжких преступлений.
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8 час.

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