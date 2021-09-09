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Модная селянка Настя

Модная селянка Настя

Губы, татухи, брендовые шмотки – первая девка на деревне! Очень крутой образ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

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Александр Павлов
Ужос.
Александр Частилов
ВНе дай бог в тёмном переулке встретить!
Алексей Вас
Деарейная она какая-то! ВОТ СЕЛЯНКА!
Житель Земли Макаренков
Страшная.
Rosomaha
Эта девица, имеет к селу такое же отношение, как я к отряду космонавтов....
Сергей Дербенцев
Энто что за уё...е ?

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