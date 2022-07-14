«Барса» хочет включить Депая в сделку по Кунде с «Севильей». На форварда не рассчитывают

«Барселона» хочет включить Мемфиса Депая в сделку по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде. Как пишет As, после подписания нового контракта с Усманом Дембеле, трансфера Рафиньи Диаса и возможного перехода Роберта Левандовского из «Баварии» в заявке каталонского клуба Депаю нет места, на него не рассчитывают.