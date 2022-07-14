Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Барса» хочет включить Депая в сделку по Кунде с «Севильей». На форварда не рассчитывают

«Барселона» хочет включить Мемфиса Депая в сделку по защитнику «Севильи» Жюлю Кунде. Как пишет As, после подписания нового контракта с Усманом Дембеле, трансфера Рафиньи Диаса и возможного перехода Роберта Левандовского из «Баварии» в заявке каталонского клуба Депаю нет места, на него не рассчитывают.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх