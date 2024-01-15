Как говорит моя бабушка: "Если напакостила, а чувство вины так и не пришло – значит, все сделала правильно..."

- Петрович, а ты хоть знаешь, что такое экономический кризис?- Как такое не знать, это неделя перед зарплатой! Вопросы, которые задают маме:- А что сегодня на обед?- Сколько времени?- Почему нельзя?- А когда моя очередь?- Можно ещё?- Где мои носки?- Можно я посижу за компом?- Можно я ещё погуляю?- Что, уже пора спать?Вопросы, которые задают отцу:- Пап, а где мама? Между прочим, если чебурашку положить на асфальт и обвести мелом, получится очень неприличная фигура.