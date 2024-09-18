AWAKEN – Astral Blade, метроидвания о девушке-андроиде Тане, выйдет в конце октября Ко...

AWAKEN – Astral Blade, метроидвания о девушке-андроиде Тане, выйдет в конце октябряКомпания ESDigital Games объявила, что разработанная Dark Pigeon Games метроидвания AWAKEN – Astral Blade выйдет на PlayStation 5 и PC через Steam и Epic Games StoreЧитать дальше → источник#PlayStation_5 #Steam.