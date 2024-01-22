Зачем Путин встретился с главой федерации профсоюзов

Встреча президента Владимира Путина с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым 22 января стала очередным сигналом о масштабах поддержки главы государства — ФНПР объединяет почти 20 млн человек.
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