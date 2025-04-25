В Пермском крае полиция завела уголовное дело на браконьера, ловившего рыбу

Транспортная полиция Пермского края завела уголовное дело на мужчину, который незаконно ловил рыбу. Браконьер поймал около 50 рыб, рассказали в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
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