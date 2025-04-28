Ученые объяснили глобальную опасность обесцвечивания коралловых рифов

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило о серьезном обесцвечивании кораллов, которое вызвано рекордными температурами океанской воды, сообщает научный обозреватель Николай Гринько.
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