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69% россиян готовы приобрести автомобиль по параллельному импорту

69% россиян готовы приобрести автомобиль по параллельному импорту

Почти 70 процентов россиян выразили готовность приобрести автомобиль, который был ввезен в РФ по параллельному импорту, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод».

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