Эпидемиолог Горелов определил сроки распространения «Омикрона» до регионов России

Распространение омикрон-штамма коронавируса до российских регионов может занять до двух недель. Соответствующее заявление сделал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Распространение омикрон-штамма коронавируса до российских регионов может занять до двух недель. Соответствующее заявление сделал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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