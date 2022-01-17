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Эпидемиолог Горелов определил сроки распространения «Омикрона» до регионов России

Эпидемиолог Горелов определил сроки распространения «Омикрона» до регионов России

Распространение омикрон-штамма коронавируса до российских регионов может занять до двух недель. Соответствующее заявление сделал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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