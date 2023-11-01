Бочкарёв: На центральном участке строящейся Троицкой линии начал работу стволопроходческий комплекс

Комплекс пройдет ствол вентиляционного узла глубиной свыше 40 м В рамках строительства центрального участка Троицкой линии метро состоялся запуск стволопроходческого комплекса (СПК) «Валентина», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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