Депортация народов в СССР, это наказание или все же.., спасение...

Игорь Василевский

Калмыки, как бы это и не звучало дико, пошли служить гитлеру по идейным причинам. Во времена царей они дали клятву верности царю и служили ему истово. В большевиках они видели убийц царя, которых следует уничтожать. С Кавказом сложнее. Большевики, по факту, прекратили практику кровной резни, похищения и выкупа людей. Ограничили власть родоплеменных и тейповых вождей, а, соответственно, и доходы со своих соплеменников. Кому эже это понравится? ... Вах, совсем бедному горцу стало голодно и не на что жить... Земель пахотных да пастбищ - совсем немного, а что ночами темными без керосину то делать? Правильно, детей строгать, а они есть хотят... Особо любопытным предлагаю погуглить в инете - сколько представителей и каких наций пошли служить в туркестанские батальоны... Но и после войны... Сколько раз взрывали памятник покорителю Кавказа генералу Ермолову Алексей Петровичу? Только в Грозном, и еще при советсткой власти около 10 раз... И привел он бунтовщиков к внешнему повиновению нет, не расстрелами, а голодом. И по настоящее время его тихо ненавидят в Чечне... Ну, а татары Крыма... Они что, за российскую власть? И сколько таких? Единицы... О временах укропских мечтают... Тогда земли можно было сколько хочешь отжать и без оформления...