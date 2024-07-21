Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Цыгане  больше  тысячи  ле  не ассимилируются  ни в одной  стране мира, как и евреи, армяне.Депортация народо...
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Депортация народов в СССР, это наказание или все же.., спасение...

Депортация народов в СССР, это наказание или все же.., спасение...

 ."никакое НКВД, МГБ и даже Сталин не смогли бы остановить гарантированную кровавую баню, которую устроили бы обезумевшие от горя отцы, мужья, братья тех, кто пострадал от рук коллаборантов".

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Комментарии
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Игорь Василевский
А не возможно это. На всех деревень бы не хватило..
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4 час.
Игорь Василевский
Калмыки, как бы это и не звучало дико, пошли служить гитлеру по идейным причинам. Во времена царей они дали клятву верности царю и служили ему истово. В большевиках они видели убийц царя, которых следует уничтожать. С Кавказом сложнее. Большевики, по факту, прекратили практику кровной резни, похищения и выкупа людей. Ограничили власть родоплеменных и тейповых вождей, а, соответственно, и доходы со  своих соплеменников. Кому эже это понравится? ... Вах, совсем бедному горцу стало голодно и не на что жить... Земель пахотных да пастбищ - совсем немного, а что ночами темными без керосину то делать? Правильно, детей строгать, а они есть хотят... Особо любопытным предлагаю погуглить в инете - сколько представителей и каких наций пошли служить в туркестанские батальоны... Но и после войны... Сколько раз взрывали памятник покорителю Кавказа генералу Ермолову Алексей Петровичу? Только в Грозном, и еще при советсткой власти около 10 раз... И привел он бунтовщиков к внешнему повиновению нет, не расстрелами, а голодом. И по настоящее время его тихо ненавидят в Чечне... Ну, а татары Крыма... Они что, за российскую власть? И сколько таких? Единицы... О временах укропских мечтают... Тогда земли можно было сколько хочешь отжать и без оформления...
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4 час.
Владимир Алтайцев
Цыгане  больше  тысячи  ле  не ассимилируются  ни в одной  стране мира, как и евреи, армяне.
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2 час.

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