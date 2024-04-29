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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Отменить всех таджиков в России и не париться!!!МИД Таджикистана ...
  • Елена Бреслова
    какого черта Захарова оправдывается перед Таджикией?! это они должны оправдываться и каяться за своих ублюдков! После...МИД Таджикистана ...
  • Михаил Молчев
    Точно! Я даже место для них знаю- южный берег Северного Ледовитого океана.МИД Таджикистана ...

Каков размер уплаченных налогов оставшимися в России банками из ЕС?

Каков размер уплаченных налогов оставшимися в России банками из ЕС?

FT: европейские банки уплатили в России более €800 млн налогов в 2023 году Крупнейшие европейские банки, оставшиеся в России, уплатили в 2023 году в четыре раза больше налогов, чем до начала военных действий на Украине, — более €800 млн.

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