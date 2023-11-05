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Новое видео по разборке PS5 Slim показывает внутренние компоненты, жидкий метал...

Новое видео по разборке PS5 Slim показывает внутренние компоненты, жидкий метал...

Новое видео по разборке PS5 Slim показывает внутренние компоненты, жидкий металл, температуру, энергопотреблениеБыло выпущено самое первое видео о разборке PS5 Slim, в котором сравниваются размеры, показаны внутренние компоненты, температура, энергопотребление и многое другое.

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