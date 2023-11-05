Новое видео по разборке PS5 Slim показывает внутренние компоненты, жидкий метал...

Новое видео по разборке PS5 Slim показывает внутренние компоненты, жидкий металл, температуру, энергопотреблениеБыло выпущено самое первое видео о разборке PS5 Slim, в котором сравниваются размеры, показаны внутренние компоненты, температура, энергопотребление и многое другое.
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