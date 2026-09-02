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Мировое обозрение

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«Мы найдём, чем ответить»: Коц объяснил главный сигнал в словах Путина после угроз Киева

«Мы найдём, чем ответить»: Коц объяснил главный сигнал в словах Путина после угроз Киева

Военный корреспондент Александр Коц усмотрел в недавних заявлениях Владимира Путина более глубокий сигнал, чем просто реакцию на слова Зеленского о возможных угрозах гражданской авиации.

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