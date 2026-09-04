С 1 сентября доступен добровольный отказ от участия в азартных играх

С 1 сентября ямальцы, страдающие от игровой зависимости, могут оформлять самозапрет на участие в азартных играх через МФЦ или Госуслуги, сообщили в департамент ИИ и связи ЯНАО.
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