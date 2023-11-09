На Южном Урале две девушки из ревности похитили 54-летнюю знакомую

Жительницы Каслей предстанут перед судом за похищение человека. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, две жительницы Каслей, одной из которых 23 года, другой – 18 лет, обвиняются в похищении своей знакомой.