Певица Орбакайте в жакете с декольте сфотографировалась с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте в жакете с декольте сфотографировалась с матерью Аллой Пугачевой. Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).