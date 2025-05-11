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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Орбакайте в жакете с декольте сфотографировалась с Пугачевой

Певица Орбакайте в жакете с декольте сфотографировалась с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте в жакете с декольте сфотографировалась с матерью Аллой Пугачевой. Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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