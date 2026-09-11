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Новости Тамбова

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Тамбовская область в рейтинге по рынку труда, снижение цен на рынке жилья, умный кокон для новорождённых: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

Тамбовская область в рейтинге по рынку труда, снижение цен на рынке жилья, умный кокон для новорождённых: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

В большинстве областей Черноземья власти не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом цен на зерно на фоне приостановки экспорта через основные терминалы Азовского и Черного морей.

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