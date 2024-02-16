Самый дорогой футболист планеты решил сменить клуб

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе принял решение покинуть парижский клуб. Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывшая Twitter), лидер сборной Франции по футболу уже сообщил о своем уходе президенту "ПСЖ2 Нассеру Аль-Хелайфи.
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