Советник Трампа считает, что США стоит продолжать поставки оружия Тайваню

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц высказал мнение, что Соединённые Штаты должны продолжать поставлять оружие на Тайвань в целях предотвращения возможных конфликтов.
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