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Комитет Сената США намерен лишить Китай статуса развивающейся страны

Комитет Сената США намерен лишить Китай статуса развивающейся страны

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США принял инициативу, по которой американские власти должны добиваться лишения КНР статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях, где Вашингтон выступает одной из сторон.

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